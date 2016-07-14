منبج تعاني أزمة إنسانية كبيرة نتيجة استمرار الحصار

أفادت مصادر محلية في منبج السورية بان أكثر من ربع مليون مدني من سكانها والنازحين إليها من المناطق الأخرى في سوريا والذين كانوا يعانون من ممارسات تنظيم داعش تفاقمت معاناتهم وازدادت سوءا مع بعد الحصار الذي فرض على منبج مؤخرا من قبل قوات سوريا الديمقراطية الأمر الذي يهدد بأزمة إنسانية كبيرة حيث تعاني المدينة من نقص حاد في المواد الغذائية والطبية والمحروقات والاتصالات.

إضافة إلى أن المدينة تقبع من دون مياه منذ حوالي ثلاثة أسابيع، ويعتمد السكان على الآبار التي في معظمها غير صالحة للشرب، ما أدى إلى إصابة بعض الأشخاص بحالات تسمم. فضلا عن إغلاق كل أسواق المدينة ونفاد المواد الطبية والدوائية.



