سوريا.. قصف على حلب رغم الإعلان عن ممرات آمنة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القوات الروسية والسورية واصلت منذ فجر اليوم قصفها للأحياء الشرقية في حلب، بالرغم من الإعلان عن تأمين عدة معابر إنسانية في حلب لخروج المدنيين.

وأضاف المرصد أن عددا ضئيلا فقط من سكان مدينة حلب خرجوا عبر معبر بستان القصر قبل ان تمنعهم الفصائل المعارضة بحسب المعلومات التى اوردها المرصد.

ويسعى النظام من خلال فتح هذه الممرات الانسانية إلى إخلاء الأحياء الشرقية البالغ عدد سكانها حوالى 250 الف نسمة، في سياق المعارك التي تخوضها قواته لاستعادة هذه المناطق من الفصائل المعارضة في حلب.