فصائل معارضة: حصار حلب سينتهي خلال ساعات

قال ناشطون بان المعارضة المسلحة باتت قريبية جدا من فك الحصار المفروض على مدينة حلب من قبل قوات النظام والمليشيا المتحالفة معها.

وقالت المعارضة السورية إن المرحلةَ الثالثة والأخيرة من معركة " غضب لحلب" قد انطلقت وانها تمكنت من طرد قواتِ النظام وحلفائه من نقاطٍ مركزية عدة.

وسيطرت فصائل المعارضة على قرية المشرفة المتاخمة لكلية المدفعية جنوب مدينة حلب.

كما سيطرت الفصائل على تلة الشرفة الاستراتيجية وتلة المحروقات جنوب غربي مدينة حلب



وتطل قرية الشرفة بشكل مباشر على الكلية المدفعية في منطقة الراموسة، وبتحريرها تكون وجهة فصائل المعارضة القادمة ثلاثة مواقع استراتيجية هي: كلية التسليح - وكلية المفدعية - والكلية الجوية، هذه الكليات حولتها قوات النظام والميليشيات التابعة لها إلى ثكنات ومستودعات أسلحة.



وبدأت الفصائل التمهيد الناري باستهداف تلك الثكنات العسكرية الثلاثة الواقعة في منطقة الراموسة جنوب مدينة حلب.

كما تقدمت فصائل المعارضة غرباً ووصلت إلى قلب حي الحمدانية بعد سيطرتها على مدرسة الحكمة وحي سكني .

فيما تدور معارك عنيفة في الطريق إلى اقتحام حي الحمدانية نفسه الذي شهد أخيرا حركة نزوح كثيفة للأهالي.

وبسيطرتها على تلك المناطق ، باتت فصائل المعارضة على بعد 1500 متر فقط من فك الحصار عن المناطق الشرقية بحلب.

وفي خطتها العسكرية، تسعى فصائل المعارضة إلى وصل مناطقها في الريف الجنوبي الغربي مع منطقة الشيخ سعيد داخل المدينة ، ما يعني فتح طريق جديد أمام 300 ألف مدني داخل الأحياء المحاصرة.

