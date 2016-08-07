الفصائل: العملية مستمرة حتى السيطرة على كامل حلب

أصدرت غرفة عمليات فتح حلب المسؤولة عن كل الفصائل العسكرية في حلب بيانا بعد فك الحصار أكدت فيه أن الهجوم مستمر حتى السيطرة على كامل مدينة حلب.

كما دعا البيان السكان في المناطق التي يسيطر عليها النظام للالتزام منازلهم، مؤكدة أن كل من يدخل بيته أو مسجدا أو كنيسة فهو آمن.

ودعا البيان أيضا كل من يحمل سلاح إلى جانب النظام للاستسلام، مقابل تعهد غرفة عمليات حلب بحماية كل من لا يشارك في القتال إلى جانب النظام.

كما أكد البيان أن فصائل المعارضة التي ستدخل حلب تعمل على حماية المدنيين في كل سوريا بكل طوائفهم وتوجهاتهم.

كما أعلنت غرفة عمليات حلب المناطق الجنوبية من المدينة والتي تخضع لسيطرة النظام مناطق عسكرية.