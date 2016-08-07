المعارضة تكبد النظام السوري وروسيا أكبر خسارة منذ 2013

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنّ فصائل المعارضة المسلحة كبدت النظام وروسيا وإيران وميليشيات حزب الله أكبر خسارة عسكرية ومعنوية منذ العام 2013.

وتمكنت الفصائل من التقدم والسيطرة على كامل كتيبة المدفعية وكتيبة التعيينات وكراج الراموسة ومنطقة الراموسة والمدرسة الفنية الجوية، فيما لا تزال قوات النظام تحتفظ بالسيطرة على معمل الأسمنت وأجزاء من الإسكان العسكري.

وأضاف المرصد أن الفصائل المعارضة تمكنت من فتح ممر عسكري بين أحياء حلب الشرقية وجنوب حلب وجنوب غربها.

وفي ظلّ هذا التقدم للمعارضة وفك الحصار عن المدينة، أفادت المصادر بدخول أول قافلة مساعدات إلى الأجزاء الشرقية من حلب.