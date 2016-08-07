مقاتلات روسيا وغارات النظام تستهدف المدنيين في حلب

نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن خبراء وحقوقيين أنّ المقاتلات الروسية وطيران النظام تواصل استهداف المدنيين في حلب، فيما يندرج في خانة جرائم الحرب.

وتنقل نيويورك تايمز عن قادة في المعارضة تأكيدهم بأنّ الأسلحة لم تعد تصلهم بالشكل الكافي خلال الأشهر الأخيرة وهو ما دفعهم لإبطاء وتيرة المعارك واستخدام السلاح لدى الضرورة فقط.

وفي السياق نفسه، تشير الصحيفة إلى موقع جبهة النصرة التي فكت ارتباطها عن القاعدة، حيث أن الأميركيين يرفضون وصول سلاح إلى هذا الفصيل، رغم إظهارها قوة عسكرية أكبر من تلك الفصائل التي تدعمها واشنطن في أرض المعركة.

وبينما استغربت الصحيفة قصف روسيا للمعارضة السورية المدعومة من الولايات المتحدة، فيما يُشبه الحرب الباردة بين واشنطن وموسكو رغم قرار الرئيس أوباما عدم قبوله الانخراط في هكذا حرب.

إلا أنّ نيويورك تايمز نقلت عن خبراء تأكيدهم أنّ ما يجري اليوم في سوريا يشبه فترة الحرب الباردة بين القطبين الأميركي والروسي، فيما تظهر التطورات أنّ الرئيس بوتين يتقدّم بأشواط على نظيره الأميركي في هذه الحرب على خلاف ما جرى حرب أفغانسان في ثمانيات القرن الماضي وموقع الأميركيين والروس فيها.