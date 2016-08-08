الائتلاف السوري: آخر فرصة لضباط النظام بحلب للانشقاق

شدد #أنس_العبدة رئيس #الائتلاف الوطني السوري في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين على أن ما تحقق في حلب معجزة حقيقية، قائلاً:"النظام لم يستطع مواجهة الثوار لأنهم توحدوا وكانوا على قلب رجل واحد فحققوا معجزة."

وأضاف أن أهل حلب اللآن في حرب تحرير للأرض والانسان، وهم يقاتلون احتلالات وغرباء وشذاذ آفاق يحاولون فرض الأسد على الشعب الوري بالقوة، مشدداً على أن النظام لن يستطيع الصمود أمام #الثوار في حلب.

إلى ذلك نوه بالبيانات الصادرة عن المقاتلين في حلب لا سيما لجهة التأكيد على أن "هناك فرصة أخيرة أمام الضباط المنضوين في قوات #النظام_السوري من أجل الانشقاق عن هذا الجيش المجرم بدلاً من أن يقتلوا شعبهم" كما نوه بتأكيد الثوار على أن "أهل #حلب بشرقها وغربها لن يظلموا".

وشدد العبدة أن السياسة التي كان ينتهجها النظام لجهة تفريغ حلب من أهلها توقفت بفضل جهد الثوار، وأكد أن الثوار كسروا الحصار وبدأت مرحلة جديدة هي مرحلة تحرير حلب، وهذه رسالة واضحة للمدنيين في حلب مفادها أنه لم يعد هناك ما يخشوه.

المجتمع الدولي متفرج

وعلى صعيد الموقف الدولي، قال:" حتى الآن المجتمع الدولي متفرج على ما يجري في حلب، فإذا أراد هذا المجتمع أن يكون جاداً عليه أن يقوم بمسعى جدي تجاه المدن المحاصرة التي ترزح تحت القصف اليومي ومحاولات الاقتحام والنقص الحاد بالمواد الغذائية والطبية.

من جهة أخرى، أشار إلى القلق الحقيقي حول ما يجري في سجن السويداء المركزي منذ يوم الجمعة 5 أغسطس.

كما أكد أن روسيا شريك لنظام الأسد ضد السوريين.

أما عن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لموسكو، فقال:" ننظر بايجابية لزيارة أردوغان إلى روسيا، وقد أكد لنا الطرف التركي أن موقفه تجاه الثورة السورية لم يتغير، وواثقين من موقف الرئيس التركي الحليف والصديق للثورة السورية."