جيش الفتح يعلن بدء معركة السيطرة على حلب

أعلنت فصائل المعارضة السورية، ممثلة في #جيش_الفتح في بيان، الأحد، عن بدء معركة تحرير مدينة #حلب غداة تمكنها من فك الحصار عن الأحياء الشرقية في المدينة، فيما وصف بالضربة الكبيرة لقوات نظام #بشار_الأسد.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب دخول أول قافلة مساعدات بعد فك الحصار.

وقالت مصادر إعلامية إيرانية إن تعزيزات عسكرية كبيرة من مقاتلي الميليشيات الإيرانية سترسل للمشاركة في معركة حلب بعد هزائم النظام فيها.

وكان المرصد السوري قد أفاد بأن فصائل المعارضة السورية تمكنت من السيطرة على كامل كتيبة المدفعية وكتيبة التعيينات وكراج الراموسة ومنطقة الراموسة والمدرسة الفنية الجوية جنوب حلب.

ونجحت المعارضة في فتح ممر عسكري بين أحياء حلب الشرقية وأحيائها الجنوبية والغربية.