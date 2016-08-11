النظام يضرب حلب بغاز الكلور

بعد البراميل المتفجرة التي يلقيها النظام بشكل شبه يومي على معظم مناطق وأحياء مدينة حلب، من جديد تستخدم قوات النظام الغاز السام على المناطق الآهلة بالسكان ، وهذه المرة على حي الزبدية بحلب ، ما ادى الى مقتل عدد من المدنيين بينهم اطفال واصابة العشرات بحسب مصادر طبية وقوى الدفاع المدني

ناشطون ومصادر طبية رجحوا أن يكون الغاز المستخدم في الهجوم على حي الزبدية هو غاز الكلور المكثف نظرا الى ما نتج عنه من روائح حيث ظهرت على المصابين اعراض كصعوبة التنفس بسبب تلك الغازات



هذا وافادت مصادر من مستشفى القدس في حي الزبدية لرويترز ان المستشفى يعالج اشخاصا يعانون مشاكل في التنفس ، وقال احد الاطباء ان قطع ملابس المصابين وشظايا من البراميل المتفجرة يتم الاحتفاظ بها لاعتبارها كدليل يمكن في ما بعد الاستعانة بها للتحليل

تحقيقات اممية كانت قد أظهرت ان قوات النظام استخدمت غاز السارين السام في الغوطة الشرقية عام الفين وثلاثة عشر ادى الى مقتل اكثر من الف واربعمئة شخص بما فيهم مئات الاطفال. وتحمّل قوى غربية قوات النظام المسؤولية عن شنها هجمات بالكلور ومواد كيماوية أخرى على المناطق السكنية

