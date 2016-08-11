حزب الله والنظام يسيطران على مضايا ويمنعان اسعاف الجرحى

تلى دي ميستورا رسالة وصلته من منسق الشؤون الانسانية في دمشق يتحدث فيها عن كارثية الوضع في بلدة مضايا المحاصرة ويتهم فيها ميليشيات حزب الله بانها تمنع خروج الجرحى الأطفال لتلقي العلاج.



وقال دي ميستورا "أود أن أشير إلى رسالة قوية سلمها لنا السيد يعقوب الحلو من دمشق، كريم عبد الرحمن تسع سنوات، 10 سنوات ليمار سيف الدين ، عدنان كيتو تسع سنوات وسام يوسف، همام المرجلي ست سنوات، روان شادن أربعة وعشرين عاما صبيد فقدت طفلها، عادل يوسف ثلاث سنوات، رواد أربع سنوات، أحمد ثلاثين عاما لديه اصابة خضيرة في العين، هاني احمد عشر سنوات، ولينا الشما بالاضافة لـ 24 عامل واخرون،

هؤلاء كلهم محاصرون في مضايا وهم بحاجة لمساعدة طبية طارئة من يسيطرون على مداخل مضايا هم حزب الله والنظام .. نحن مستعدون لاخلائهم وهم بحاجة ماسة لذلك فلماذا بحق السماء لا يسمحلون باخلاء هؤلاء الجرحى هل هم بانتظار تسوية ما في حلب كي يسمحوا للمرضى بالعبور".