المعارضة تقطع آخر خط إمداد لقوات النظام في حلب

تمكنت فصائل من المعارضة المسلحة السورية من قطع طريق خناصر الذي يعد خط إمداد النظام الوحيد إلى مدينة حلب، بعد اشتباكات أفضت إلى سيطرة قوات المعارضة على محمية الغزلان شرقي حلب.

وأعلنت فصائل المعارضة المسلحة، مساء الخميس، بدء معركة السيطرة على مواقع قوات النظام جنوبي مدينة حلب، شمالي سوريا، وقطع آخر وأهم خط إمداد لها بين مدينة حلب ووسط وغربي سوريا.

هذا ونجحت فصائل المعارضة في السيطرة على مواقع إستراتيجية تابعة لقوات النظام جنوبي حلب بعد وقت قصير من بدء المعركة، وقتلت عدداً من جنود النظام، وتقترب المعارضة بشكل كبير من إطباق الحصار الكامل على قوات النظام داخل مدينة حلب.

من جهة أخرى، تمكن جيش الفتح قبل عدة أيام من قطع طريق حلب - الراموسة بعد السيطرة على حي الراموسة، إلا أن سلوك قوات النظام لبعض الطرق الفرعية حال دون إطباق الحصار الكامل على مدينة حلب، وقطع طريق خناصر سيكون هو العامل الرئيسي في إطباق الحصار على قوات النظام بحلب.