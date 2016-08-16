سقوط قتلى من طرفي القتال في جبهة حلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتجدد المعارك بين قوات النظام والميليشيات الموالية من جهة والفصائل المقاتلة من جهة أخرى على محاور متعددة في حلب محاور كل من "مشروع الألف" و"سبعين شقة" و"مدرسة الحكمة" ومحاور أخرى في جنوب غرب مدينة حلب.

وتسعى قوات النظام لاستعادة مناطق خسرتها خلال الأسبوعين الماضيين بالترافق مع قصف بالطائرات الحربية.

هذا وأكد المصدر سقوط قتلى من الطرفين، فيما تعرضت مناطق في ريف حلب الشمالي لقصف مروحي بينما انهمر على بلدة حريتان براميل متفجرة ألقتها مروحيات النظام.

وفي سياق متصل تستمر الاشتباكات في بلدة الراعي بين تنظيم داعش وفصائل المعارضة التي تحاول التقدم واستعادة السيطرة على البلدة.

من جهة أخرى، وسط قصف مكثف ومتبادل بين الجانبين عقب تمكن الفصائل من التقدم في البلدة ومعلومات عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين.