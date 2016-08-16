هيئة المفاوضات السورية: لا نعلم أي "معارضة" ستلتقيها موسكو

نفى الناطق باسم هيئة المفاوضات السورية رياض نعسان آغا علم الهيئة بلقاء مجدول مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، وأكد نعسان آغا أن الهيئة غير معنية بهذا اللقاء ولا تعرف بالضبط من هي "المعارضة" التي سيلتقيها المسؤول الروسي.



من جانبها نقلت "الحياة" عن مصادر أخرى رجحت لقاء بوغدانوف مع رئيس «الائتلاف الوطني السوري» السابق معاذ الخطيب.



ومن المتوقع أن يعرض بوغدانوف على معارضين سوريين في الدوحة اليوم نتائج المحادثات الروسية والتركية والايرانية والتوصل إلى اتفاق على ثلاثة مبادئ لحل الأزمة السورية بينها تشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة وترك الشعب السوري يقرر مصيره.



وفي سياق متصل، قال معاون وزير الخارجية الإيراني حسين جابري أنصاري أنه سيزور أنقرة للتشاور مع المسؤولين الأتراك حول سوريا بعد محادثاته أمس مع بوغدانوف والتصورات التي طرحها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان



وقال أنصاري إن معاون وزير الخارجية التركي "أوميت يالتشين" سيزور طهران للتشاور بين اللاعبين المؤثرين في الأزمة السورية بما يساهم في خلق أجواء ضرورية للخروج من هذه الأزمة



وأوضح أن زيارة ظريف إلى أنقرة أسفرت عن اتفاق على الإطار العام لحل الأزمة السورية مشيراً إلى أن الاتفاق على هذه الخطوط العريضة يساهم في خلق بيئة مناسبة لحل الأزمة السورية.

ميدانياً وصفت الامم المتحدة الوضع في كامل حلب بالمأساوي وجددت مطالبتها بهدنة انسانية لـ 48 ساعة للتمكن من ادخال المساعدات والوصول إلى المناطق الصعبة.

وقال فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ان ملايين المدنيين عالقين في حلب قُطعت عنهم جميع وسائل المساعدة، مطالبا بضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار حتى يتم الوصول إلى المناطق الصعبة .هذا وكان الصليب الاحمر اعتبر ما حدث في حلب من أسوأ النزاعات في العصر الحديث؟

وقال "في ظل غياب أي التزام لوقف إطلاق النار، نطالب بالتهدئة لمدة 48 ساعة للوصول وتقديم المساعدة لمن قطعت عنهم المواد الغذائية والماء والمساعدات الإنسانية، نحن قلقون إزاء حاجة مليونين شخص إلى المساعدة حول مدينة حلب والمناطق المجاورة".

واضاف فرحان حق "الوضع الإنساني في حلب متدهور وخاصة في المناطق الشرقية حيث يسكن أكثر من مئتين وخمسين ألف شخص محاصرين بعد إغلاق طريق الـ كاستيلو. بالإضافة إلى تأثير النزاع على أكثر من مليون ونصف شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام والمناطق المجاورة".