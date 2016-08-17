التحالف يلاحق 200 داعشي فار من منبج

قال المتحدث باسم التحالف الدولي الكولونيل كريس غارفر ان التحالف يلاحق مابين 100 الى 200 عنصر من داعش استخدموا مدنيين دروعا بشرية للفرار من منبج السورية بعد اختطافهم ووضعهم في سيارات وشاحنات خاصة بهم.

وحسب غارفر إن المدنيين شوهدوا مع المسلحين في كل المركبات التي استخدموها اثناء عمليات الهروب.

ما دفع قوات سوريا الديمقراطية لعدم الاشتباك معهم تجنبا لوقوع خسائر بين المدنيين ..فيما اكد ان التحالف يواصل ملاحقتهم دون الخوض في التفاصيل..ووضح المتحدث باسم التحالف انه تم الأفراج عن مئات المدنيين في القافلة فيما تمكن اخرون من الفرار.

