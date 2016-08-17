الطائرات الروسية والسورية تستخدم أسلحة حارقة

نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" باستخدام الطائرات الحربية السورية والروسية وبشكلٍ متكرر اسلحةً حارقة ضد المدنيين في محافظتي حلب وادلب، واصفةً الهجمات بالمشينة.



وأكدت المنظمة وجودَ أدلةٍ دامغة مشيرة الى ازديادِ هذه الهجمات بشكلٍ كبير... وتتسبب الاسلحة الحارقة بعد القائها من الطائرات باشعالِ حرائق، كما بحروق مؤلمة لمن يتعرض لها، يمكن ان تصيبَ العظام والجهازَ التنفسي.

