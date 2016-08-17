روسيا تشن غارات جديدة على سوريا انطلاقا من ايران

قصفت قاذفات روسية مواقع في #سوريا للمرة الثانية، الأربعاء من قاعدة جوية في #إيران.

وضربت القاذفات الروسية التي انطلقت من قاعدة إيرانية أهدافا لداعش في سوريا

وأعلنت وكالة الأنباء الروسية نقلا عن وزارة الدفاع الروسية أن قاذفات أقلعت من مطار همدان في إيران وقصفت أهدافا لتنظيم #داعش وجبهة النصرة في مناطق حلب ودير الزور وإدلب.

وأضافت الوزارة أن هذه الضربات دمرت 5 خازن كبرى للأسلحة والذخائر ومعسكرات تدريب في دير الزور وسراقب في ريف إدلب والباب، المدينة التي يسيطر عليها التنظيم في حلب.

وإلى ذلك، أعلن برلماني روسي أن #تركيا قد تمنح قاعدة إنجرليك الجوية لاستخدامها من قبل الطيران الروسي في عملياتها ضد الإرهابيين في سوريا.

وأوضحت لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد، أن القرار بهذا الشأن يمكن أن يتخذ على خلفية موافقة كل من سوريا وإيران على استخدام سلاح الجو الروسي لقاعدتيهما حميميم في سوريا وهمدان في إيران.