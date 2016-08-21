دي ميستورا: الوضع في حلب خطير وبحاجة لهدنة عاجلة

أكد المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا على أن المنظمة دولية تعتبر حلب بشقيها الشرقي و الغربي واحد، داعيا الى ايصال المساعدات الى المحاصرين في كلا الجانبين بلى استثناء.



وقال "اليوم، الوضع في حلب خطير لأن هناك 300 ألف مدني في الجانب الشرقي، وربما 1.6 مليون مدني في الجزء الغربي. الجانب الشرقي يتعرض لحصار لأن طريق الكاستيلو مغلق منذ أسبوعين تقريبا، المناطق المحاصرة تعاني من نقص في الغذاء والدواء وهناك أيضا مشاكل في الماء".

واضاف "كما ان الوقود لم يصل الى الجانب الشرق منذ فترة نحن نعمل على السماح لقوافل المساعدات للوصول الى تلك المناطق المحاصرة" ...

