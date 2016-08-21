سوريا... المعارضة تحشد لاقتحام جرابلس بريف حلب

قالت مصادر المعارضة ان منطقة جرابلس التي يسيطر عيها تنظيم "داعش" في ريف حلب الشمالي الشرقي تعرضت لقصف جوي لم يتم تحديد ما اذا كانت طائرات تركية نفذته ام طائرات التحالف الدولي.

يأتي هذا فيما بدأت فصائل المعارضة السورية بحشد قواتها على الحدود مع تركية مقابل المدينة تمهيداً لاقتحامها المدينة التي تعد آخر معاقل تنظيم "داعش" الحدودية مع تركيا.

وقال قائد عسكري من فصائل المعارضة، إن المئات من مقاتلي المعارضة يتجمعون مقابل بلدة جرابلس تمهيداً لاقتحامها وأن أغلب المقاتلين وصلوا من بلدة الراعي عبر عشرات السيارات المزودة برشاشات، إضافة إلى دبابات ومدفعية.

وأكد أحد القادة العسكريين أن أوامر الاقتحام لم تصدر بعد نظراً لزرع تنظيم داعش ألغاما كثيرة على الشريط الحدودي وفي محيط المدينة.