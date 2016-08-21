سوريا.. هدوء حذر يسود الحسكة بعد معارك عنيفة

افاد المرصد السوري لحقوق الانسان بأن هدوءا حذرا يسود في مدينة الحسكة ومحاور أخرى في اطرافها عقب اشتباكات عنيفة دارت بين القوات الكردية من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين له من جهة أخرى.

وكانت اشتباكات عنيفة ادلعت في محيط حي غويران بجنوب شرق المدينة وفي حي النشوة وسط المدينة، بالتزامن مع قصف لقوات النظام على مناطق سيطرة القوات الكردية ومواقعها في المدينة.

وترافقت الاشتباكات مع تحليق لطائرات النظام في سماء المدينة، ومعلومات مؤكدة عن مقتل عناصر من النظام والمسلحين الموالين له خلال استهدافهم من قبل قوات الأسايش.

