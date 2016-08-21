15 قتيلا في مجزرة روسية على سوق بريف حلب الغربي

قالت لجان التنسيق المحلية إن نحو 15 مدنياً قتلوا في قصف لطائرات روسية بالصواريخ والقنابل العنقودية على سوق ومبنى سكني في بلدة أورم الكبرى بريف حلب الغربي.

كما كثف الطيران الروسي غاراته على مدينة عندان في الريف الشمالي وبلدة المنصورة في الريف الغربي.

من جهة أخرى أعلنت فصائل المعارضة أن أكثر من 150 عنصراً من قوات النظام وميليشيات "حزب الله" قتلوا خلال الأيام الثلاثة الماضية في محاولاتهم الهجوم على مشروع "ألف وسبعين" شقة والكلية الفنية الجوية في حلب.

واندلعت معارك عنيفة على أطراف مدينة داريا بين قوات المعارضة من جهة وبين قوات النظام وميليشيات "حزب الله".