أردوغان: الجيش الحر هو من سيطر على جرابلس

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال مؤتمر صحافي عقده مع نائب الرئيس الأميركي جو بايدن أن تركيا اضطرت لاتخاذ قرار نهائي بدعم الجيش السوري الحر في وجه داعش في جرابلس لابعاد خطر الإرهاب عن الحدود التركية.

وقال "اهم مشكلة في المنطقة هي مكافحة داعش واليوم في بلدة جرابلس اتخذنا خطوة مهمة .. جرابلس تبتعد عن الحدود بحوالي عشرين او ثلاثين كيلو مترا فقط لذلك فإن الهجمات والقصف يأتي من جرلبس لأرضنا داخل تركيا وقد اشتكينا وعبرنا عن ذلك لكن أحدا لم يسمع لنا .. واضطررنا أن نأخذ قرارا نهائي وهو دعم قوات التحالف ودعم الجيش السوري الحر للسيطرة على جرابلس واليوم فعلا سيطر الجيش الحر على المدينة".

من جانبه قال جو بايدن نائب الرئيس الأميركي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة إن واشنطن تدعم بقوة العملية التركية في شمال سوريا لطرد تنظيم داعش، مؤكدا أن تركيا لا بد من أن تسيطر على حدودها.

هذا ونجح الجيش الحر بالسيطرة على مدينة جرابلس وطرد داعش منها بعد ساعات على انطلاق العملية العسكرية، شارك في المعركة قرابة خمسة آلاف عسكري اضافة الى دعم تركي جوي ومدفعي.

