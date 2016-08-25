بعد جرابلس.. "الحر" يطارد داعش بمعقله الجديد في الباب

اعلنت المعارضة السورية ان تنظيم داعش حاول شن هجوم بالقنابل والأسلحة على معسكر تابع لها قرب الحدود الأردنية.



وبحسب المعلومات فان المعارضة تمكنت من قتل ما لا يقل عن 30 شخصا من المهاجمين في حين سقط ثلاثة قتلى على الأقل في صفوفها.

واضاف متحدث باسم المعارضة إن انتحاريا يقود سيارة محملة بالمتفجرات حاول اقتحام المعسكر التابع لها في منطقة صحراوية قرب الحدود السورية والأردنية والعراقية.

يأتي هذا بعد أن تمكن الجيش السوري الحر بدعم تركي من السيطرة على بلدة جرابلس السورية فيما أفادت مصادر من الجيش الحر ان وجهة القوات المقبلة ستكون مدينة الباب، مضيفة أن القوات التركية لم تتكبد أي خسائر بشرية في العملية التي بدأت بينما قتل أحد مسلحي المعارضة.

هذا ونجح الجيش الحر بالسيطرة على مدينة جرابلس وطرد داعش منها بعد ساعات على انطلاق العملية العسكرية، شارك في المعركة قرابة خمسة آلاف عسكري اضافة الى دعم تركي جوي ومدفعي.

هذا واعلن مسؤولون عسكريون اميركيون ان طائرات حربية أميركية قصفت مواقع لداعش دعما لهذه الحملة العسكرية، فيما أفادت مصادر من الجيش الحر ان وجهة القوات المقبلة ستكون مدينة الباب.