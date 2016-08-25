قوات سوريا الديمقراطية تستعد لمعركة الرقة ضد داعش

أفاد المتحدث باسم التحالف الدولي ضد داعش والذي تقوده الولايات المتحدة ان قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها واشنطن تستعد لطرد تنظيم داعش من مدينة الرقة معقله الأكبر في سوريا.

وفي تغريدات على موقع تويتر أكد المتحدث أن قوات سوريا الديمقراطية تحركت بالفعل إلى الضفة الشرقية من نهر الفرات، تمهيدا لخوض المعركة مع داعش في الرقة.

في الأثناء، قالت مصادر في الخارجية التركية إن كيري أبلغ تشاووش أوغلو في اتصال هاتفي أن المقاتلين الأكراد السوريين يتراجعون إلى شرق الفرات، من جهتها اصدرت قوات سوريا الديموقراطية بيانا اكدت فيه انسحاب قسم من قواتها المتواجدة في منبج نحو شرق نهر الفرات، على ان يتم تسليم منطقة منبج لمجلس عسكري في المدينة من أبناء المنطقة.

ميدانيا افاد ناشطون باندلاع اشتباكات بين قوات الجيش الحر وقوات سوريا الديمقراطية قرب قرية العمارنة التي تبعد نحو ثمانية كيلو مترات إلى الجنوب مدينة جرابلس.

وتاتي الاشتباكات بعد يوم واحد من سيطرة فصائل المعارضة على مدينة جرابلس الحدودية.

وقال الناشطون ان تلك الاشتباكات لم تسفر عن وقوع خسائر بشرية, الا انهم رجحوا ارتباطها باقدام القوات الكردية على اقتحام قرية العمارنة.

