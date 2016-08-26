اللمسة الأخيرة على اتفاق أميركي روسي وشيك حول سوريا

وصل وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، إلى جنيف، الخميس، حيث سيلتقي نظيره الروسي سيرغي #لافروف في محاولة لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل #اتفاق بين البلدين بشأن التعاون العسكري وتبادل معلومات مخابراتية في #سوريا.

ومن المتوقع أن يلتقي كيري ولافروف، اليوم الجمعة، وقال #كيري في وقت سابق من الأسبوع الحالي إن المحادثات تقترب من نهايتها مع استمرار اللقاءات بين الفرق التقنية.

وأفاد مسؤولون من الأمم المتحدة أن روسيا وافقت على هدنة إنسانية في حلب لمدة 48 ساعة للسماح بتوصيل المساعدات، فيما تنتظر المنظمة الدولية ضمانات أمنية من أطراف أخرى على الأرض.