مقتل أبو محمد العدناني المتحدث باسم داعش

قتل أبو محمد العدناني، المتحدث باسم التنظيم داعش في حلب، بحسب ما أوردت الثلاثاء، وكالة أعماق التابعة لتنظيم داعش المتطرف.

وقال التنظيم في بيان له إن "أبو محمد العدناني الشامي" قتل "أثناء تفقده العمليات العسكرية في ولاية حلب". كما توعد في بيان "تأبينه" الثأر له.

وفي حين لم تورد وكالة أعماق مزيداً من التفاصيل حول ظروف مقتله، أفادت بعض الأنباء أن التحالف الدولي استهدف سيارة كان يستقلها ظهر الثلاثاء عند مفرق قديران على أطراف مدينة الباب.

وجاء تأكيد تلك الترجيحات في تصريح أميركي لاحقاً، إذ قال مسؤول دفاعي أميركي لرويترز إن أمريكا شنت ضربة جوية الثلاثاء بمنطقة الباب بسوريا استهدفت أبو محمد العدناني. وقال المسؤول الأمريكي إن الضربة الجوية استهدفت مركبة في بلدة الباب السورية لكنه امتنع عن قول ما إذا كان العدناني قد قتل.

أحد أبرز قادة داعش ومن المرشحين لخلافة البغدادي

يعتبر العدناني- الذي ولد في سوريا عام 1977، في بلدة بنش قرب سراقب في محافظة إدلب - من أبرز قادة داعش، بعد البغدادي و أبو عمر الشيشاني، والأخير تم الإعلان عن موته منذ فترة قريبة. كما يعد الأقرب إلى زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، ومن المرشحين لخلافته.

تولى منصب "أمير الشام" في التنظيم. ولا يعرف على وجه التحديد اسمه الحقيقي، إلا أن العديد من الترجيحات تشير إلى أن اسمه "طه صبحي فلاحة".

وفي 5 مايو من العام 2015 أعلنت الخارجية الأمريكية عن جائزة مقدارها 5 ملايين دولار تمنح لمن يقدم معلومات تساعد في إلقاء القبض على العدناني.

وفي يناير الماضي أعلن العراق أن العدناني أصيب بجروح في ضربة جوية في محافظة الأنبار الغربية ثم نقل إلى مدينة الموصل الشمالية معقل التنظيم بالعراق.

يذكر أنه كان قبل سنوات (حوالي 10 سنوات) ضمن تنظيم القاعدة، ثم انتقل إلى جبهة النصرة، ليحتل بعدها مكانة مهمة في تنظيم داعش.

