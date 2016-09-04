سوريا.. أنباء متضاربة بشأن الاتفاق الأميركي- الروسي

أعلنت واشنطن أنها لم تتوصل إلى اتفاق مع روسيا بشأن وقف العنف في سوريا، ملقية اللوم على موسكو التي "تراجعت" بشأن بعض القضايا وفق الإعلان الأميركي.

وقال مسؤول بالخارجية الأميركية إن وزيري خارجية البلدين سيلتقيان مجددا الاثنين على هامش قمة مجموعة العشرين.

وكان المبعوث الأميركي إلى سوريا مايكل راتني قد بعث برسالة إلى المعارضة السورية تشير إلى قرب التوصل لاتفاق مع موسكو يتضمن منع طائرات النظام من قصف مواقع المعارضة وانسحاب قوات النظام وحلفائه من طريق الإمداد شمالي حلب المعروف بالكاستيلو وإعلان المنطقة منزوعة السلاح.