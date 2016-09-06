المعارضة السورية: موسكو تسعى لانجاز حل عسكري يبقي الأسد

تناقضت التصريحات الأميركية الروسية الاثنين بشأن اتفاق وشيك بينهما بشأن سوريا. وقد عبر عن الموقف الأميركي الرئيس باراك أوباما مؤكدا وجود خلافات كبيرة مع موسكو حول سوريا بسبب انعدام الثقة بين الطرفين.

إلا أن موقف الرئيس الروسي جاء على النقيض تماماً، إذ أشار في ختام قمة مجموعة العشرين التي عقدت في الصين، لتقارب في المواقف مع واشنطن، مؤكدا أن الطرفين من الممكن أن يتوصلا لاتفاق قريب.

في المقابل، رأت المعارضة السورية في التحركات الروسية مناورة من أجل ابقاء الأسد في السلطة. وقال عضو الائتلاف الوطني السوري هشام مروة إنه " في الوقت الذي تتحدث فيه موسكو عن حل سياسي تواصل قتل الشعب السوري"، مضيفا أن الروس يحاولون تحقيق أي إنجاز عسكري يبقي الأسد في السلطة.

