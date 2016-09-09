مقتل القائد العام لجيش الفتح بغارة للتحالف في حلب

استهدف طيران التحالف الدولي، الخميس، اجتماعا لقيادات جبهة فتح الشام في كفرناها بريف حلب، ما أدى إلى مقتل قيادي كبير في التنظيم.

وأعلنت جبهة فتح الشام جفش، جبهة النصرة سابقا قبل فك ارتباطها بتنظيم القاعدة، على حسابها على موقع تويتر، مقتل القائد العام لتحالف جيش الفتح في غارة جوية في محافظة حلب بشمال سوريا.

وجاء في تغريدة على موقع للتنظيم مقتل القائد العام لجيش الفتح أبو عمر سراقب إثر غارة جوية في ريف حلب، من دون إضافة تفاصيل.

وتحالف جيش الفتح هو عبارة عن فصائل تسيطر على كامل محافظة إدلب وتخوض حاليا معارك عنيفة مع قوات النظام في ريف حلب الجنوبي.