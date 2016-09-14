سوريا تُدخل الخلاف لإدارة أوباما

اتفاق جدل هو الاتفاق الروسي الأميركي للحد من العنف في سوريا الذي أشرف عليه وزيرا خارجية البلدين سيرغي لافروف وجون كيري حيث اصطدم فور الإعلان عنه بتحفظ من البنتاغون ليتطور إلى خلاف علني بين كيري ووزير الدفاع آشتون كارتر الذي كان من أبرز المعارضين للاتفاق.

صراع الأجنحة هذا بين كيري وكارتر سببه وفق ما ذكره تقرير لصحيفة نيويورك تايمز وجوب مشاركة الولايات المتحدة لمعلومات استخبارية حول مواقع داعش مع موسكو.

وبرر كيري ذهابهم للاتفاق بحرص إدارته على تقليص العنف والتخفيف من معاناة المدنيين عبر استخدام نفوذ الروس الحلفاء الأبرز للنظام للضغط عليه.

لكن تبريرات كيري متنافرة كليا مع ما يوجه له من اتهامات بهذا الشأن إذ اعتبر البعض أن الهدف من حرص كيري على هذا الاتفاق هو مكاسب شخصية بحتة يضعها كيري وساما لامعا في إرثه السياسي وسمعته كوزير نجح في إبرام الاتفاق النووي مع طهران ويتوج مسيرته بانجاز لافت بحجم السلام في سوريا خاصة وأنه يوشك على مغادرة المشهد السياسي كجزء من إدارة أوباما الذي يغادر خلال فترة وجيزة.

لكن اللافت وفقا للتقرير هو أن كيري نفسه يرى اختلافا في الملفين إذ أن الملف النووي الإيراني مرتبط بجهات واضحة - إيران والغرب - بينما الملف السوري متداخل ومعقد بسبب تعدد الجهات المؤثرة وقد لا يكون قابلا للتطبيق، إلا أن ذلك لم يمنعه وإدارته من المحاولة.

وبالعودة إلى الخلاف بين كيري و كارتر لوح التقرير إلى خلاف أعمق بين البينتاغون وسياسة أوباما بشكل عام، لاسيما حينما رفض أوباما التدخل عسكريا في سوريا، وهو ما فتح الباب على مصراعيه لتمدد روسيا في المنطقة.