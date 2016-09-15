أميركا وروسيا تتفقان على تمديد الهدنة 48 ساعة بسوريا

مدد اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا يومين إضافيين بعد محادثات هاتفية بين وزيري خارجية الولايات المتحدة وروسيا، اتفقا خلالها أن العنف انخفض بشكل ملحوظ خلال اليومين الماضين، وأن الهدنة تستحق الحياة.

في المقابل، تبقى مسألة تسليم المساعدات عقبة أساسية تسعى موسكو وواشنطن لحلها، مع موافقة مبدئية من قوات النظام، بحسب موسكو، لانسحاب مشروط بالتزامن مع تراجع فصائل المعارضة من طريق الكاستيلو الذي سيستخدم لإيصال المعونات.

وأثار تأخر وصول المساعدات حفيظة الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الذي أشار إلى أن الوضع الحالي لا يسمح بدخولها، مطالباً واشنطن وموسكو بالضغط على جميع الأطراف في سوريا لضمان أمن القوافل المنتظرة على الحدود التركية السورية.

من جانبها، كانت الهدنة موضع انتقاد فرنسي، فقد شكك وزير خارجيتها، جان مارك إيرلوت، في مصداقية الاتفاق ما لم ينجح في إيصال المساعدات للمناطق المحاصرة، خاصة في حلب. ولم يظهر إيرلوت تفاؤلاً بنجاح الهدنة، لافتاً إلى أن واشنطن لم تزود باريس بتفاصيل الاتفاق الروسي الأميركي.

ويشكل إيصال المساعدات امتحاناً صعباً لأطراف الصراع السوري، وسط خلافات وأزمة ثقة كشف عنها مسؤولون أمميون أعاقت إيصال المعونات حتى الآن إلى المناطق المحاصرة.