نعسان آغا: الاتفاق الأميركي الروسي فيه قلة احترام للسوريين

استنكر رياض نعسان آغا المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات السورية الاتفاق الأميركي الروسي على هدنة من ساعات فقط في سوريا، وطالب بضرورة رفع الحصار عن كل المناطق السورية.

وقال في مقابلة مع الحدث مساء الأربعاء إن الاتفاق الأميركي الروسي على الهدنة تم بغياب المعارضة السورية ونظام الأسد، ووصف ذلك بأنه قلة احترام للسوريين.

يذكر أن اتفاقاً روسياً أميركيا أبصر النور بعد ساعات ماراتونية من المفاوضات في جنيف يوم الجمعة الماضي، وأدى هذا الاتفاق إلى اساء هدنة هشة بدأت ليل الاثنين لمدة 48 ساعة، ومددت ليل الأربعاء 48 ساعة أخرى.

