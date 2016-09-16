البيت الأبيض: نظام الأسد يعرقل وصول المساعدات

اتهمت الولايات المتحدة النظام السوري بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى حلب، مهددة بوقف التعاون العسكري مع روسيا إذا سجلت خروقات للهدنة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إرنست، إن قوافل المساعدات الإنسانية تواجه صعوبات جمة على الحدود التركية السورية، وذلك بعد مرور ثلاثة أيام على سريان الهدنة.

من جهته، عبر المتحدث باسم البنتاغون، بيتر كوك، عن تشاؤمه، مشيراً إلى أن واشنطن لن تلتزم بتعهداتها إذا لم يتم إتمام شروط الهدنة.

في سياق متصل، أشار مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، إلى أن موسكو تبذل جهودا حثيثة من أجل أن يتبنى مجلس الأمن الدولي الأسبوع القادم مشروع قرار لدعم اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا الذي توصلت إليه موسكو وواشنطن مؤخرا.

وأكد تشوركين أن روسيا تعكف على صياغة مشروع القرار الأممي، مشيراً إلى أنه من الضروري إقراره في 21 سبتمبر/ايلول، حيث يعقد مجلس الأمن اجتماعا على مستوى عال بشأن سوريا.