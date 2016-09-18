نيويورك تستضيف اجتماعاً دولياً حول الأزمة السورية

يلتقي وزراء خارجية السعودية والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وتركيا وقطر غدا في نيويورك، بدعوة سعودية لمناقشة مستقبل سوريا السياسي.

وسيقدم المنسق العام لـ"الهيئة التفاوضية العليا" المعارض رياض حجاب رؤية المعارضة لمستقبل سوريا في اجتماع نيويورك الذي يتزامن مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة على مستوى قادة الدول.

وينتظر أن يسيطر الملف السوري على مناقشات الزعماء بغية إنقاذ هدنة عول عليها المجتمع الدولي وسط خلافات بين الدولتين الراعيتين روسيا والولايات المتحدة وتبادلهما الإتهامات بالتسبب في إنهيار وشيك للهدنة.

فيما رفضت سفيرةِ الولايات المتحدة، سامانثا باور الاتهامات الروسية لواشنطن بالتواطؤ مع داعش وتقديم الدعم لهم مشيرة الى أن تصريحات موسكو بهذا الخصوص غيرُ مقبولة. وقالت إن دعوة لجلسة مجلس الأمن تنطوي على غثارة غير مقبولة وقالت إن موسكو طالما عرقلت مشاريع القرارات الدولية التي تجرم نظام الأسد بسبب انتهاكاته وانتهاج سياسةِ تجويع ضد شعبه، بالإضافة واستخدامه أسلحة محظورة دوليا ضد المدنيين.

وكررت ما ذكره البنتاغون أن موسكو أبلغت قبيل الهجوم بمنطقة نشاط طائرات التحالف في دير الزور لكنها لم تبد أي ملاحظات.

وكانت واشنطن أقرت بشنها غارة عن طريق الخطأ على قوات الأسد قرب مطار دير الزور شرق سوريا ما أوقع العشرات من القتلى والجرحى وأعتذرت لموسكو.