المعارضة السورية: الهدنة فشلت وانتهت

انتهى اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه النظام السوري قبل أسبوع، فيما أعلن مسؤول في المعارضة السورية أن الهدنة فشلت وانتهت.

وأعرب زكريا ملاحفجي، رئيس المكتب السياسي لجماعة "فاستقم"، عن اعتقاه أن المساعدات لن تدخل إلى شرقي حلب، مشيرا إلى أن جماعات المعارضة تستعد لتحرك عسكري جديد.

من ناحية أخرى، يُعقد اليوم في نيويورك اجتماع دولي حول سوريا دعت اليه السعودية، ويضم الاجتماع الوزاري يضم إلى الجانب السعودي كلا من فرنسا وقطر وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة وتركيا على أن يقدم المنسق العام للهيئة التفاوضية العليا المعارض رياض حجاب رؤية المعارضة.