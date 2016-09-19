سوريا.. التوتر ينذر بانهيار الهدنة الروسية الأميركية

استهدفت غارات جوية الاحياء الشرقية في مدينة حلب السورية للمرة الاولى منذ بدء الهدنة قبل اسبوع، في خطوة على طريق انهاء الهدنة المترنحة تحت ضغط الضربات والاتهامات المتبادلة بين موسكو وواشنطن.

و يبقى مضمون الاتفاق الأميركي الروسي حول الهدنة غير معلن، ما أثار حفيظة عدد من الدول على رأسها فرنسا التي طالبت بضرورة الكشف عنه، ولكن الاتفاق أصبح على المحك بعد خلافات واشنطن وموسكو التي أعاقت عقد جلسة لمجلس الامن، كذلك خرق النظام لوقف إطلاق النار في مناطق عدة بدعم من الغارات الروسية.

فيما تحول خلاف واشنطن وموسكو إلى العلن مع قصف أميركي لمواقع النظام في دير الزور، تحدثت وزارة الدفاع الروسية عن تصاعد التوتر في حلب متخوفة من هجوم للمعارضة، فيما يعزز النظام قواته على جبهتي درعا والقنيطرة جنوب البلاد.

ويبقى طريق الكاستيلو شمال حلب غير آمن لدخول المساعدات الانسانية العالقة على الحدود مع تركيا

