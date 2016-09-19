قافلة المساعدات لا تزال عالقة بين سوريا وتركيا

أعلن مسؤول تنسيق العمليات الانسانية في الأمم المتحدة ستيفن أوبراين أن قافلة المنظمة الدولية التي يفترض أن تنقل مساعدات إلى سكان المناطق المحاصرة في شرق حلب لا تزال عالقة في المنطقة العازلة على الحدود بين تركيا وسوريا.

وأعرب المسؤول الدولي عن أسفه وخيبته لعدم تمكن قافلة تابعة للأمم المتحدة حتى الآن من دخول سوريا والوصول إلى شرق حلب حيث يحاصر حوالى مئتين وثمانية وسبعين ألف شخص بدون طعام ولا مياه ولا ملاجئ أو عناية طبية.

وتابع أنه لم يكن من الممكن إيصال أي مساعدات إنسانية إلى الأحياء الشرقية من حلب منذ اندلاع المعارك في السابع من يوليو.