حلب ترزح تحت القصف بعد هجوم جديد للنظام السوري

يتواصل الهجوم على شرقي حلب مع استهداف طائرات النظام مناطق سيطرة المعارضة لليوم الثاني على التوالي, وفق ما نقلت رويترز عن الدفاع المدني.

يأتي هذا القصف الجوي بعد ساعات على إعلان النظام هجوما جديدا ضد الثوار شرق حلب, في وقت قال المرصد السوري لحقوق اللإسنان إنه تمكن من تسجيل 30 غارة للنظام في مختلف مناطق حلب منذ منتصف ليل الخميس الجمعة.

وفي إطار الحرب النفسية والتهجير المحتمل من المدينة المنكوبة حذر بيان عسكري لقوات النظام السوري المدنيين معلنا أنه أقام نقاط للخروج لمن يرغب في المغادرة بمن فيهم المسلحون. ولم يتضمن إعلان قوات النظام ما إذا كانت الحملة ستشمل هجوما بريا.

وكانت طائرات حربية شنت أعنف ضربات جوية منذ شهور على الأحياء التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في حلب, وأكد مسؤولون في المعارضة وعمال إنقاذ إن قنابل حارقة كانت بين القذائف التي انهمرت من الجو على المدينة.

سياسياً أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري فشل الاجتماع الدولي في نيويورك بإعادة إرساء الهدنة في سورية، مشيراً إلى أنه سيلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف مرة جديدة اليوم.

ودعا كيري روسيا على إبداء جدية بهدف إحياء الهدنة التي توصلت إليها موسكو وواشنطن، وجدد مطالبة دمشق وقف استخدام طيرانها في القصف.

واعتبر كيري وذلك بعد ساعتين من المشاورات لـ المجموعة الدولية لدعم سورية، أنه من الضروري معرفة ما إذا كانت هناك فرصة حقيقية للمضي قدماً، مشيرا إلى أنه من الواضح أنه لا يمكن الاستمرار لوقت طويل في هذا المسار.



واضاف كيري أنه لا بد من إيجاد وسيلة لاستعادة مصداقية العملية الديبلوماسية في سوريا.



واعتبر كيري أن الطريقة الوحيدة لذلك هي أن يتوقف أولئك الذين يمتلكون قوة جوية عن استخدامها.



وأشار كيري إلى أن منطقة الحظر الجوي بحكم الأمر الواقع فوق جزء من سورية «لا يجب أن (تستمر) ليوم أو يومين، بل لأطول وقت ممكن كي يرى العالم كله جدية النظام وروسيا.

