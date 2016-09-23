دي ميستورا: اجتماع مجموعة دعم سوريا كان مخيباً للآمال

لم يتوصل الفرقاء المجتمعون حول سوريا في نيويورك، في محاولة للتوصل لحل سياسي أو أقله إعادة إحياء الهدنة التي أجهضت، إلى نتيجة على ما يبدو ما دفع وزير الخارجية الأميركية جون كيري إلى الاعلان في وقت متأخر من ليل الخميس أنه سيعقد اجتماعا آخر مع روسيا يوم الجمعة بشأن سوريا.

في حين أتى التوصيف الأوضح للاجتماع على لسان المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا، الذي وصفه بالطويل والمخيب للآمال.

وكان كيري أكد في ختام اجتماع المجموعة الدولية لدعم سوريا" التي تضم 23 دولة ومنظمة دولية، أنه لا يمكن نجاح الاتفاق طالما هناك طرف لا يلتزم به، داعيا ًالنظام السوري وروسيا إلى تحمل مسؤولياتهما، ومشدداً على أن فشل الاتفاق سيعيدنا الى المربع الاول من الأزمة السورية.

كما شدد على أن غياب الحل السياسي يعني بقاء الحرب في سوريا، مشيراً إلى أن وقف الطيران ليوم واحد سيظهر القدرة على انجاح الهدنة.

إلى ذلك، أشار كيري إلى سعيه مع بقية الأطراف لخطوات إضافية لتخفيف معاناة السوريين. وقال "يجب إيصال المساعدات الانسانية دون عراقيل الى كافة المناطق السورية".

فرنسا: روسيا لم تقدم أجوبة مرضية

في المقابل اعتبر لافروف أن الاجتماع لم يخرج بجديد. وقال "على المعارضة السورية أخذ خطوات للوصول إلى تسوية.

أما وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت فاعتبر أن الرد الروسي خلال إجتماع مجوعة دعم سوريا لم يكن مرضياً.

وشدد على ضرورة وقف تحليق طيران النظام قبل العودة الى الهدنة.

يذكر أن وزراء خارجية دول مجموعة دعم سوريا اجتمعوا الثلاثاء، ولم تثمر النقاشات المطولة أي نتيجة تذكر، ما دفع المجموعة إلى الاجتماع مجدداً الخميس ولساعات طويلة لينفض بعدها الاجتماع دون جديد وبطريقة "مخيبة للآمال".

