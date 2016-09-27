النظام يروج لهجوم برّي من 4 محاور على حلب

تضاربت الأنباء بشأن هجوم بري موسع للنظام وميليشياته المرصد السوري تحدث عن تقدم لقوات النظام في البلدة القديمة في حلب.

في حين ذكر مسؤول كبير بالمعارضة السورية ان قوات النظام تهاجم مناطق سيطرتهم في حلب على اربعة جبهات في وقت واحد.



ووصف المسؤول بالمعارضة الهجوم البري بالأكبر من نوعه منذ انطلاق حملة النظام لاستعادة المدينة بالكامل الأسبوع الماضي إلا أن جهات معارضة اخرى أكدت أن الهجوم يتركز على المحور الشمالي للمدينة فقط للسيطرة على منطقة مخيم حندرات و الملاح و المعارضة ترد بقصف مواقعها لصواريخ الغراد.

على الطرف المقابل زعم قائد احد الميليشيات العراقية التى تقاتل مع النظام ، إن قوة عسكرية كبيرة تتقدمها وحدة خاصة تعرف باسم قوات النمر بدأت التحرك في مدرعات ودبابات من أجل هجوم على مناطق شرق حلب التي تسيطر عليها المعارضة. إلا

