موسكو تصعد لهجتها تجاه أمريكا والدول الأوروبية

صعدت موسكو من لهجتها تجاه الولايات المتحدة والدول الأوروبية عموما التي وجهت اتهامات قاسية لموسكو بإرتكاب جرائم حرب في سوريا.



واتهم وزير الخارجية الروسي الولايات المتحدة بوضع شروط اضافية لتنفيذ الاتفاق حول سوريا، كما اتهم الدول الغربية بعدم الوفاء بالتزاماتها بشأن سوريا ...

وقال لافروف إن ما يعيق إحياء الاتفاق الروسي الاميركي هو شروط اضافية تطالب بها واشنطن قبل تنفيذ الاتفاق.

ولم يسلم المبعوث الاممي ستيفان دي ميستورا ايضا من اتهامات لافروف الذي اعتبره منحازا لطرف الهيئة العليا للمفاوضات .

وفي ذات الوقت خرج الكرملين مهاجما بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة بعد الاتهامات التي وجهتها هذه الدول لروسيا خلال جلسة مجلس الامن الاخيرة حول سوريا ، معتبرا انها قد تضر بإمكانية حل الأزمة السورية كما تؤثر سلبا بعلاقات هذه الدول مع روسيا

المتحدث بأسم الكرملين استبعد في حديث مع الصحفيين عقد قمة في الوقت الحالي من اجل مناقشة تدهور الاوضاع في سوريا رغم تأكيده عدم تخلي روسيا عن الأمل بالتوصل الى حل سياسي .