الزعبي ينفي تلقي مقاتلي المعارضة السورية صواريخ جديدة

نفى رئيس الوفد المفاوض عن المعارضة السورية العميد أسعد الزعبي لقناة "الحدث" تلقي مقاتلي المعارضة أي صواريخ جديدة.

وقال إن إعلام النظام السوري يروج لتلقي المعارضة صواريخ غراد، موضحا أن صواريخ غراد التي يمتلكها مقاتلو المعارضة اغتنموها من النظام.

وأضاف أن النظام يحاول التغطية على الجرائم التي يرتكبها في حلب.

وكان قيادي بالمعارضة السورية أعلن لـ"رويترز"، اليوم الأربعاء، إن دولاً أجنبية زودت مقاتلي المعارضة براجمات جراد سطح سطح، من طراز لم يحصلوا عليه من قبل ردا على هجوم كبير تدعمه روسيا في مدينة حلب.

وقال العقيد فارس البيوش إن مقاتلي المعارضة حصلوا على "كميات ممتازة" من راجمات جراد يصل مداها إلى 22 و40 كيلومترا، وإنها سوف تستخدم في جبهات القتال بحلب وحماة والمنطقة الساحلية.

هذا وحذرت المعارضة السورية من ارتكاب النظام إبادة جماعية في حلب ، مع تواصل غارات النظام وروسيا على مختلف احياء المدينة.

وقالت فصائل المعارضة انها تصدت لهجوم النظام البري واسع النطاق الذي بدأ امس بهدف استعادة المدينة تحت غطاء جوي روسي.

ميدانياً قال عاملون في المجال الطبي إن ضربة جوية أصابت مستشفى في شرق مدينة حلب السورية الخاضع لسيطرة المعارضة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، مما أدى لتوقف العمل فيه.

وقال محمد أبو رجب، وهو طبيب أشعة في مستشفى ميم 10 لرويترز "الطائرة الحربية حلقت فوقنا ومباشرة ألقت صواريخها على هذا المستشفى حوالي الساعة الرابعة صباحا"، وأضاف "سقط الركام على المرضى في غرفة العناية المركزة".

وتتعرض المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة في حلب لقصف عنيف منذ انهيار وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي، مما أثار مخاوف دولية بشأن محنة سكان المنطقة البالغ عددهم 250 ألف شخص.