سوريا.. 600 ألف مهددون بالإبادة شرق حلب

حذر المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات السورية رياض نعسان آغا من أن هناك أكثر من 600 ألف مواطن سوري مهددون بإبادة جماعية شرق حلب.

وأضاف آغا في مقابلة مع قناة الحدث مساء الثلاثاء أن فيما مليوني شخص يعيشون الآن بلا ماء بعد قصف النظام وروسيا لمحطات ضح المياه في حلب.

وكانت منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر دعتا الثلاثاء إلى إجلاء عشرات المرضى والجرحى في شرق حلب المحاصر إلى أماكن آمنة لتقديم العلاج لهم. وقالت المنظمة إن 35 طبيبا فقط موجودون بالمنطقة ويقومون برعاية أكثر من 250 ألف شخص.

