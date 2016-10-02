الروس يمزقون حلب.. ويرتكبون 9 مجازر في أسبوع

تتواصل الغارات على حلب وسط سقوط المزيد من الضحايا والتدمير حيث استطاعت لجان التنسيق توثيق 349 قتيلا خلال الأسبوع الماضي في حلب وحدها.

من جهتها الشبكة السورية أكدت في تقريها أن أحياء حلب الشرقية تتمزق بنيران القوات الروسية والنظام موثقة حصيلة أسبوع بعد انهيار الهدنة حيث تشهد أحياء حلب الشرقية ترديا صحيا في ظل نقص الإمكانات الطبيَّة وعجز المشافي والمراكز الطبية عن استقبال أعداد كبيرة من المصابين إضافة إلى أن النظام السوري وحلفاءه يمنعون دخول المساعدات



وتحمل الشبكة السورية النظام السوري والروسي والإيراني مسؤولية مايجري من عمليات قتل وتدمير ممنهج كما حملت المجتمع الدولي كذلك مسؤولية ما يجري بسبب صمته.



كما رصد التقرير ارتكاب النظام السوري والقوات الروسية تسعة مجازر وعشر حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية و

