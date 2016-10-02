حلب.. الغارات مستمرة ولافروف وكيري يبحثان تطبيع الأوضاع

على خلفية القصف والمجازر تمكنت قوات النظام من تحقيق تقدم على حساب الفصائل المعارضة في شمال مدينة حلب بدعم من الطائرات الروسية التي شنت عشرات الغارات ليلا على مناطق الاشتباك بين الطرفين وفق ما ذكره المرصد السوري لحقوق الانسان.



وأوضح المرصد أن التقدم تم من منطقة الشقيف إلى تخوم حي الهلك الذي تسيطر عليه الفصائل والمحاذي لحي بستان القصر من جهة الشمال.

وأضاف المرصد أن قوات النظام تعتمد سياسة استعادة الأحياء التي تسيطر عليها الفصائل وهدفها في المرحلة المقبلة سيكون السيطرة على حيي بستان الباشا والصاخور بهدف تضييق مناطق سيطرة الفصائل.

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هذا وادان ستيفن أوبراين وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ أستهداف النظام السوري و حليفته روسيا للمدنيين في حلب، واصفا ما يحدث في حلب بمستوى من الوحشية لا ينبغى على انسان تحملها حسب وصفه.



كما دعا أوبراين المجتمع الدولي للعمل على وضع حد لما وصفه بالجحيم الذي يعيشه السوريون خاصا في حلب.



وأضاف أوبراين ان النظام الصحي في شرق حلب قد دمر تماما بأستهداف النظام وروسيا للمستشفيات المدينة واحدة تلو الأخرى و خروجهم عن الخدمة.



أوبراين حث أيضا أطراف النزاع بالسماح للأمم المتحدة بالإجلاء الطبي لمئات من المصابين الذين في حاجة ماسة إلى الرعاية الصحية.