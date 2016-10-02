مجلس التعاون الخليجي يستنكر القصف الجوي على حلب

استنكرت دول مجلس التعاون الخليجي بشدة القصف الجوي الذي تتعرض له مدينة حلب وأحياؤها ما أدى بحياة المئات من المدنيين الأبرياء بينهم أطفال ونساء وشيوخ.

وقال أمين عام المجلس عبداللطيف الزياني إن دول المجلس تشجب بشدة الهجوم المتواصل على مدينة حلب وقتل أبنائها، والتدمير الممنهج لأحيائها، باعتبارها عدوانا سافرا يخالف القوانين الدولية والمبادئ الانسانية والأخلاقية.

وأكد أمين عام المجلس عبد اللطيف الزياني أن دول المجلس تدعو المجتمع الدولي الى استنكار الجرائم البشعة التي ترتكب ضد أبناء حلب والمدن السورية كافة وبمختلف أنواع الأسلحة المحرمة، وتطالب مجلس الأمن بالتدخل الفوري لوقف العدوان على حلب ورفع معاناة السوريين.

هذا ودعت الكويت كلاً من مجلس جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي الى عقد جلسة فورية وطارئة على مستوى المندوبين لبحث الاوضاع الانسانية المتدهورة في مدينة حلب السورية.

وذكرت الخارجية الكويتية في بيان أن وزير الخارجية الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح تلقى وأجرى اتصالات في هذ االاطار شملت كلا من وزير خارجية مصر سامح شكري والامين العام لمجلس التعاون الخليجي ة عبداللطيف الزياني والامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والامين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني.

الى ذلك، اعتبرت جامعة الدول العربية أن ما يتعرض له نحو ربع مليون سوري محاصرين في شرق حلب من قصف عشوائي بالطائرات والبراميل المُتفجرة وحصارٍ، يرقى إلى مرتبة جرائم الحرب.

ودعت الجامعة إلى سرعة تحرك الأطراف الفاعلة في المُجتمع الدولي، من أجل وقف ما وصفته بحمام الدم في حلب، والسماح بدخول المُساعدات إليها، معتبرة أن التطورات الأخيرة تستدعي وقفة عاجلة من جانب الدول العربية والمجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن.



