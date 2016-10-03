أردوغان يتشبث بـ 5 ألاف كلم آمن شمال سوريا

كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن خطة لتطهير خمسة آلاف كيلومتر شمال سوريا، لتكون منطقة آمنة يُحظر فيها الطيران، وقال أردوغان إن تركيا تسعى إلى إعلان منطقة خالية من الإرهاب شمال سوريا، بحيث يعود أهالي المنطقة إليها، وتُشكل قوات أمنية منهم.

وكانت صحيفة الإندبندنت أشارت إلى أن تركيا أرسلت ألف جندي من قواتها الخاصة لمهمات سرية في سوريا.

وذكرت الصحيفة أن توقيت إرسال الجنود يأتي مع تزايد التوتر بين أنقرة وواشنطن، بسبب رفض أميركا تسليم فتح الله غولن لتركيا.

وأرسلت تركيا مدرعات وطائرات مقاتلة، ومن بينها ألف جندي من القوات الخاصة يعملون داخل العمق السوري، إلى جانب عدد من فصائل المعارضة لإنشاء منطقة آمنة على الحدود.

وتعتبر تركيا الأكراد التهديد الأكبر، حيث تستمر في استهداف المقاتلين الأكراد حلفاء أميركا في سوريا.

وأصدرت واشنطن بالفعل تحذيرات لتركيا من استهداف الأكراد، خاصة في مدينة الباب، التي ترفض واشنطن أن يكون فيها وجود لتركيا أو المعارضة السورية.

