أوبراين: ما يحدث في حلب يدل على الوحشية

أدان وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ ستيفن أوبراين استهداف النظام وحليفته روسيا للمدنيين في حلب، واصفا ما يحدث في المدينة بمستوى لا يحتمل من الوحشية.

واعتبر اوبراين ان النظام الصحي في حلب انهار بالكامل.

تحذيرات دولية متكررة ضد استهداف النظام الروسي للمستشفيات في سوريا كان اخرها إستهداف اكبر مستشفى في حلب الشرقية بغارتين جويتين ادت الى وقف الخدمات فيها و نقل الجرحى والمرضى الى مستشفى اخر ..



استهداف قوات الأسد و النظام الروسي للمستشفيات في سوريا دفع المنظمات الدولية لتكرار تحذيراتها خوفا من إنهيار القطاع الطبي هناك، جاء ذالك في اعقاب الهجمات المتكررة االتي تشنها الغارات الجوية الروسية على هذه المستشفيات في أغلب المناطق والإحياء السكنية، واخرها كان تعرض أكبر مستشفى في الأحياء الشرقية في مدينة حلب ام 10 ، للقصف ببرميلين متفجرين ، للمرة الثانية خلال أربعة أيام، وفق ما ذكرت منظمة طبية .

وأدت الغارات الجوية الى ايقاف الخدمات في المستشفى و نقل المرضى والجرحى الى مستشفى اخر، على وقع هذه الأحداث والإنتهاكات الإنسانية توالت ردود الأفعال الدولية حيث اعتبرتها فرنسا جريمة حرب بحسب وزير الخارجية جان مارك أيرولت، فيما قال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر بانه من يريد محاربة الإرهابيين عليه ان لا يهاجم المستشفيات، وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن خروج مستشفى ميداني اخر في حي الصاخور عن الخدمة إثر ضربات جوية شنتها طائرات حربية، وأدت الغارات إلى مقتل شخص على الأقل، لم يعرف ما إذا كان من الطاقم الطبي أو من الجرحى، وإصابة عدد من الأشخاص بجروح.

