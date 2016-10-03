روسيا تقترح هدنة إنسانية في سوريا لمدة 48 ساعة

قال نائب وزير الخارجية الروسي جنادي جاتيلوف إن روسيا مستعدة لاستئناف الهدنة الإنسانية لمدة 48 ساعة في سوريا، فيما نقلت وكالة أنباء روسية عن سفير نظام الأسد في موسكو أن وزير خارجية النظام وليد المعلم سيزور موسكو في وقت لاحق هذا الشهر.

وأضاف جاتيلوف أن الولايات المتحدة لا تدعم ذلك الطرح وكشف أنه لم تجر أية مشاورات بين الخبراء العسكريين الروسيين والأميركيين مؤخرا، واتهم جاتيلوف المعارضة السورية بأنها تعمل على تعزيز تحالفها مع جبهة النصرة.

في الإطار ذاته قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الاتفاقات حول سوريا مع الولايات المتحدة لا تزال معلقة في الوقت الحالي لعدم وضوح نظرة واشنطن إلى المعارضة السورية، لاسيما من يرفضون قبول الاتفاقات الروسية الأميركية.

وصرح لافروف "بالطبع نود أن نتخلص من أي غموض، لأن ذلك يؤثر بشكل مباشر على تعاوننا مع الولايات المتحدة لتنفيذ الاتفاقات الروسية الأميركية."

وأردف قائلا" الاتفاقات أصبحت معلقة في الوقت الراهن إلى حد خطير إذ إنه من غير الواضح كيف تنظر واشنطن إلى تصرفات المعارضة، أي جماعات المعارضة كلها من معارضة مسلحة ومعارضة سياسية لبشار الأسد ممن يرفضون قبول الاتفاقات الروسية الأميركية".

وأضاف لافروف أن موسكو قلقة من محاولات بعض الأطراف في سوريا اتخاذ خطوات بغض النظر عن قرارات مجلس الأمن الدولي.

وأبدى رغبة بلاده في إزالة جميع العقبات التي تقف في طريق تحقيق كل ما تم الاتفاق علية فيما يتعلق بتطبيع الوضع في سوريا.