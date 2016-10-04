الأمم المتحدة تطلق نداء إنسانياً لإيقاف "المجزرة" في حلب

أطلق وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق شؤون الإغاثة الطارئة ستيفن أوبراين،، نداء للمجتمع الدولي بـ"وقف المجزرة الدائرة حالياً في حلب".

ودعا المسؤول الأممي أطراف النزاع في سوريا إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد للجحيم الذي يعيشه السكان هناك"، مضيفا أن "الكلمات لم تعد كافية" على حد قوله.

جاء ذلك في بيان أصدره أوبراين وأكد فيه أن "الوقت قد أزف ولا بد للمجزرة أن تتوقف.. فنحن في سباق مع الزمن لحماية وإنقاذ المدنيين في شرق حلب".وقال من أجل الإنسانية أطالب مجدداً الأطراف والداعمين لها باتخاذ الإجراءات الفورية لوقف القتال .

