روسيا "تكرس" وجودها لأجل غير محدد في سوريا

بعد مرور أشهر عديدة على توقيع اتفاق عسكري بين روسيا والنظام السوري اتسم بالغموض، لا سيما وأن بعض ما سرب من بنوده في حينها ألمح إلى بناء قواعد روسية قد تكون دائنة في سوريا، أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية التابعة لمجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف، مساء الاثنين أن المجلس سينظر في اتفاق نشر قوات روسية على "أساس دائم" في سوريا إذا صادق مجلس النواب "الدوما" عليه.

وقال كوساتشوف: "في حال صادق "الدوما" على الوثيقة يوم الجمعة.. فنحن مستعدون للنظر في الاتفاق خلال اجتماع للجنة المجلس في الـ 10 من أكتوبر ومن ثم تقديمه إلى جلسة عامة للمجلس في الـ12 من أكتوبر ".

وكانت روسيا وقعت مع النظام السوري في الـ26 من أغسطس 2015 اتفاقاً في دمشق، وقدم إلى مجلس "الدوما" بداية أغسطس 2016 للمصادقة عليه.